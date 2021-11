La dette de l'État fédéral a diminué d'un milliard d'euros en octobre

(Belga) La dette de l'Etat fédéral a diminué de 1,054 milliard d'euros en octobre par rapport à septembre pour atteindre 449,451 milliards d'euros à la fin du mois, a annoncé mercredi l'Agence de la Dette, dépendant de l'administration générale de la Trésorerie du SPF Finances.

En termes nets (après déduction des placements financiers et titres en portefeuille), la dette a diminué de 842 millions d'euros pour s'établir à 437,262 milliards d'euros en octobre. Le solde net à financer pour le mois d'octobre 2021 s'est élevé à -843 millions d'euros, a précisé l'agence dans un communiqué. La durée moyenne de la dette de l'Etat fédéral a diminué de 0,05 année pour passer à 10,15 années en octobre 2021 tandis que le taux d'intérêt moyen sur les instruments de la dette a légèrement augmenté pour s'élever à 1,44%. Les risques de refinancement à 12 et 60 mois étaient respectivement de 13,59% et 39,27%, selon l'agence. (Belga)