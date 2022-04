La dose moyenne de rayonnement lors d'un examen médical a diminué en dix ans

(Belga) Si le nombre total d'examens d'imagerie médicale effectués chaque année ne diminue pas, la dose moyenne de rayonnement à laquelle la patientèle est exposée lors d'un tel examen a considérablement baissé en une décennie, indique jeudi l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN).

Depuis 2011, les centres médicaux utilisant des appareils de radiologie doivent fournir régulièrement à l'AFCN un aperçu des doses de rayonnement auxquelles sont exposés les patients qui passent un scanner par exemple, une mammographie ou encore certains examens cardiologiques. Cela concerne environ 400 centres médicaux en Belgique, explique l'agence fédérale. En une décennie, l'AFCN constate que la dose moyenne de rayonnement par examen a diminué. Ainsi, pour les scanners par exemple, qui représentent la moitié des examens pour lesquels des personnes ont été exposées à des rayonnements ionisants, la dose moyenne par examen, s'est réduite de 30 à 55%, en l'espace de 10 ans. Cette baisse s'explique par les efforts fournis pour administrer la dose la plus faible possible tout en garantissant la meilleure qualité d'image possible. L'AFCN a ainsi introduit une limite de dose et les services hospitaliers appliquent de plus en plus des protocoles internationaux standardisés. L'évolution de la technologie a également permis de réduire la dose de rayonnements ionisants. (Belga)