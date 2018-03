La Fédération Wallonie-Bruxelles conserve son Aa3 chez Moody's

(Belga) La Fédération Wallonie-Bruxelles conserve sa note Aa3 auprès de l'agence de notation financière Moody's, se félicite vendredi son ministre du Budget, André Flahaut (PS).

L'entité garde son Aa3, soit le 4e meilleur rang possible dans l'échelle de Moody's qui compte 21 classifications. Pour André Flahaut, "ce score récompense la bonne gestion financière de la Communauté française. Son renouvellement constitue l'occasion de remercier celles et ceux qui, chaque jour, s'investissent pour plus de transparence comptable, plus d'efficacité budgétaire et des dépenses plus responsables". (Belga)