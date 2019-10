La Fédération Wallonie-Bruxelles face à un déficit de 520 millions d'euros cette année

(Belga) Le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (MR), a reconnu mardi une détérioration importante de la situation budgétaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Interrogé sur le plateau de Jeudi en Prime (RTBF), M. Jeholet a indiqué que l'entité se dirigeait cette année vers un déficit courant de 520 millions d'euros, soit bien plus que les 193 millions prévus à l'initial par le gouvernement précédent. M. Jeholet infirme ainsi les propos rassurants tenus début de ce mois encore par le ministre sortant du Budget, André Flahaut, qui, interrogé au Parlement sur un possible trou de 500 millions pour cette année, avait assuré que la situation était "sous contrôle". "Nos successeurs pourront entamer leurs travaux dans de bonnes conditions", avait assuré le socialiste. Malgré cette dégradation, M. Jeholet a indiqué jeudi que la Fédération n'avait pas l'intention de "s'enfermer dans une trajectoire de retour à l'équilibre", et ce pour ne pas "hypothéquer" les importants investissements nécessaires en matière d'éducation suite au Pacte d'excellence. Si aucun retour à l'équilibre n'est prévu au cours de cette législature, la Fédération a néanmoins "la volonté de diminuer au fil des ans son déficit", a-t-il dit. Régionaliste convaincu, le ministre-président a encore appelé les francophones à réfléchir entre eux à une "stratégie" pour aborder la prochaine 7e réforme de l'Etat, laquelle arrivera tôt ou tard, selon lui. "Il faudra alors qu'on soit respecté par la Flandre, mais pour cela, il nous faut une stratégie entre francophones", a-t-il plaidé. (Belga)