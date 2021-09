La Fédération Wallonie-Bruxelles pourrait disparaître "à moyen terme": "Je suis ouvert à cette réflexion"

Frédéric Daerden, ministre du budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, était l'invité de Fabrice Grosfilley mercredi matin. Il a confirmé que l'heure n'était pas aux économies, malgré les difficultés financières qui s'accumulent. "Ce n'est pas du tout le moment, car nous sommes toujours dans le cadre de cette relance. Le budget de l'année prochaine (débattu et voté dans quelques jours) doit intégrer cela, sans gaspillage évidemment".

Certains disent que la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) est très endettée, et rappellent qu'elle ne peut pas prélever directement l'impôt. Ils estiment qu'il vaudrait mieux transférer tout ça aux Régions…

"Hier, nous avons eu une bonne discussion sur la situation de notre endettement. Elle reste tout à fait assumable, en-dessous de 100%. Elle n'est pas en danger à court terme, c'est clair et net. Nous allons sur les marchés (pour emprunter) et en un jour, on a plus que ce qu'on a demandé. Cela dit, si nous sommes dans un déficit que l'on peut malheureusement entrevoir, de l'ordre d'un milliard d'euros par an (en quelques années, ça fera vite beaucoup d'argent), il faudra à moyen terme réfléchir. Soit à financer plus la FWB, soit à transférer, en partie (ou peut-être en tout, imaginent certains), les compétences" vers les Régions. "Je suis ouvert à cette réflexion".

Régionaliser la FWB ?

"A ce rythme-là, dans les années 2030, on peut y être vite, ça deviendra difficile à supporter. Et pour ça, il faut s'y préparer".