La fête flamande a attiré 11.000 visiteurs dans la capitale

Environ 11.000 visiteurs sont venus jeudi à Bruxelles pour l'événement de "Vlaanderen feest, Brussel danst" (La Flandre en fête, Bruxelles danse) à l'occasion de la fête de la Communauté flamande. Le point d'orgue de la journée fut le concert du chanteur Will Tura à l'Ancienne Belgique.

Les festivités du 11 juillet étaient organisées sur deux jours cette année dans la capitale. Mercredi, des danseurs hip-hop se sont livré une "battle" à l'AB, attirant un millier de spectateurs. Jeudi après-midi, environ 700 promeneurs et cyclistes ont découvert la capitale accompagnés d'un guide, pendant que d'autres parents et enfants ont pu profiter de pièces de théâtre et autres ateliers de danse et de bricolage sur la place de la Monnaie. Le Big Band de la VRT s'est également produit sur la Grand-Place ainsi que les chanteurs Lady Linn et Yannick Bovy. Will Tura état la cerise sur le gâteau. Le maître de la chanson flamande se produisait avec l'orchestre du Brussels Philharmonic. Les bénéfices du concert, sold out, seront reversés à la fondation Kom op tegen Kanker.