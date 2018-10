La FGTB appelle le PTB à monter au pouvoir: "Quand on gagne, on a aussi des responsabilités"

le Président de la FGTB, Robert Verteneuil , était l'invité de la Matinale Bel RTL à 7h50. Il a répondu aux questions de Martin Buxant. Il explique: "Nous constatons simplement que dans un certain nombre de communes, il y a de la possibilité de former des majorités de gauche, c’est-à-dire aussi de pouvoir mener, demain, d’autres politiques, et c’est ça qui nous intéresse. Si demain le MR tout à coup se mettait à vouloir mener des politiques de gauche, je pourrais m’en réjouir, mais ce n’est pas le cas. Je constate simplement qu’il y a des possibilités, et que si on veut mener des politiques en faveur des travailleurs pour la justice sociale, c’est les majorités de gauche qui ont le plus de chances d’y réussir. Quand c’est possible, je ne comprends pas qu’on n’essaye pas, et donc je félicite ceux qui essayent, et je ne félicite pas ceux qui n’essayent pas".



La FGTB souhaite donc que le PTB prenne ses responsabilités et monte au pouvoir ?

"Nous n’avons pas changé d’avis, nous appelons à un rassemblement de la gauche, et là où c’est possible d’avoir des formations de majorités de gauche. Donc, je dis à Ecolo qu’ils doivent choisir s’ils sont à gauche ou à droite, je dis au PTB qu’ils ont gagné, et que quand on gagne, on a aussi des responsabilités. La responsabilité, c’est de faire en sorte d’occuper le pouvoir et de rentrer dans des majorités".



Ça veut dire des compromis, des concessions ?



"Ça suppose effectivement qu’on ait des demandes. Ils ont gagné, ils sont donc en droit d’avoir des exigences, je comprends qu’on mette la barre haut, je suis syndicaliste, mais à un moment donné, il faut pouvoir atterrir et négocier".





Vous croyez dans les recettes communistes pour améliorer le sort des Wallons et des Bruxellois ?



"Je ne crois pas dans les recettes communistes, pas un seul instant, je crois à des politiques de gauche. Moi, je ne m’occupe pas de savoir ce que tel ou tel parti pense, je demande que les gens fassent des majorités et qu’ils fassent des programmes de majorité qui fassent en sorte qu’on améliore la situation des gens".