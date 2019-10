La FGTB manifeste à la FEB pour une signature rapide de l'accord sur le salaire minimum

(Belga) Plus de 150 militants de la FGTB se sont rassemblés lundi en fin de matinée en face du siège de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) à Bruxelles pour réclamer la signature rapide de l'accord sur le salaire minimum.

Les manifestants portaient des pancartes arborant le message "Salaire minimum, ça chauffe! La FGTB veut le regonfler de 3,5%". Ils ont lancé des confettis en forme de billets de 500 euros. Des discours ont été tenus par les leaders du syndicat. "Il y a une proposition extrêmement concrète qui est sur la table pour le salaire minimum et, mis à part quelques problèmes techniques de moindre mesure, on pourrait avoir un accord entre interlocuteurs sociaux", souligne Robert Vertenueil, président de la FGTB. "Il semble un peu dangereux de lier ce dossier à un autre dossier, qui doit encore être discuté. Nous ne sommes pas opposés à en discuter, mais lier les deux dossiers c'est empêcher d'avoir un accord tout de suite sur le salaire minimum. Or, sur cette question-là, il y a urgence." L'autre dossier pour lequel les négociations en sont encore à leurs balbutiements concerne l'article 39 ter de la loi sur les contrats de travail. Il est question, lorsque le préavis dépasse 30 semaines, d'utiliser un tiers des indemnités de licenciement pour augmenter l'employabilité du travailleur par des formations. Cette manifestation prend place deux jours avant la tenue de la réunion du Groupe des 10, au cours de laquelle les interlocuteurs sociaux devraient se pencher sur l'augmentation substantielle du salaire minimum interprofessionnel. Celle-ci aura lieu mercredi. La FGTB entend exiger que la première étape vers un salaire minimum décent soit franchie. Le syndicat demande une augmentation du salaire minimum de 1,1% au 1er novembre et de 2,4% au 1er avril, soit une augmentation totale de 3,5%, qui représenterait une augmentation de 58 euros bruts par mois. Actuellement, le salaire minimum horaire est de 9,679 euros bruts, soit 1.593,81 euros bruts par mois. A terme, la FGTB vise à atteindre un salaire minimum de 14 euros bruts par heure, soit 2.300 euros bruts par mois. (Belga)