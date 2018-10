La FGTB réfléchit à la suite de la mobilisation

(Belga) La FGTB décidera des modalités et de sa stratégie de mobilisation contre la politique du gouvernement fédéral lors d'une prochaine réunion de son comité fédéral, a indiqué vendredi le syndicat socialiste.

Ce vendredi, la FGTB avait convoqué un comité fédéral, instance réunissant sa direction et des représentants des centrales professionnelles et sections régionales, quelques jours après les actions et manifestations du 2 octobre contre la politique gouvernementale en matière de pensions. Une journée d'action menée en front commun syndical et que la FGTB qualifie de "grand succès". "Lors d'une prochaine réunion de notre comité fédéral, nous prendrons des décisions sur les modalités de notre mobilisation, notre plan d'action et notre stratégie syndicale", laisse entendre le syndicat socialiste à l'issue de sa réunion. La date de ce prochain comité fédéral n'est pas encore connue. Le comité fédéral de la FGTB demande par ailleurs "qu'il soit mis un terme au fait que des membres de la FGTB soient traités comme des criminels et pourchassés simplement parce qu'ils ont donné suite à un appel de la FGTB à participer à une action." Plusieurs responsables syndicaux ont en effet été poursuivis ces derniers mois devant les tribunaux pour "entrave méchante à la circulation" dans le cadre d'actions de grève qui avaient donné lieu à la mise en place de piquets de grève. La FGTB y voit une "énième attaque contre le droit de grève" et souligne "l'importance des moyens d'action syndicaux" sans lesquels une "carte blanche" serait donnée "aux employeurs et aux politiciens pour poursuivre la casse sociale." (Belga)