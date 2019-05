La FGTB wallonne relance son appel à une coalition de gauche

(Belga) La FGTB wallonne a appelé mardi à la constitution en Wallonie de majorités PS-PTB-Ecolo, rendues possibles par les élections de dimanche, afin de "concrétiser la victoire de la gauche".

L'aile wallonne du syndicat socialiste avait appelé plusieurs fois, avant le scrutin, à la formation d'une coalition des "partis de gauche". Sous la législature précédente, socialistes, communistes et écologistes disposaient de 36 sièges sur 75. Ils en ont aujourd'hui 45. "Le résultat des urnes est en adéquation avec les besoins que nous avions identifiés sur le terrain. L'urgence sociale et l'urgence environnementale doivent trouver une réponse conjointe", a souligné la FGTB dans un communique où elle rappelle ses priorités: pouvoir d'achat, services publics, protection sociale et droits syndicaux. "La gauche a une responsabilité historique de rechercher la coalition la plus efficace pour servir ces priorités. En toute cohérence, chacun des trois partis progressistes doit démontrer une volonté de gouverner avec une politique qui soit à la hauteur des attentes et des urgences exprimées par les Wallonnes et les Wallons", a-t-elle ajouté. Plusieurs partis, en particulier le MR et le cdH, rejettent d'un mouvement de la main le Vlaams Belang et le PTB, tous deux vainqueurs du 26 mai. Le syndicat condamne tout amalgame entre extrême gauche et extrême droite. "Depuis 48h, ils sont souvent le fait de représentants de partis perdants dont la stratégie est de faire 'comme si' la gauche radicale était infréquentable au même titre qu'un parti raciste, xénophobe, homophobe et misogyne comme le Vlaams Belang. Cette confusion, malhonnête sur le plan intellectuel, dégrade le débat politique. Et elle n'efface pas la responsabilité accablante qu'endossent aujourd'hui celles et ceux qui ont banalisé et donc libéré la parole raciste et nationaliste pendant 5 années au sein du gouvernement fédéral", a encore dit la FGTB wallonne. (Belga)