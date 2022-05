La flamme des 38e jeux Special Olympics a été allumée au pied de la butte du Lion

(Belga) La 38e édition des jeux nationaux Special Olympics Belgium (SOB) a démarré mercredi vers 13h30 sur le site de la bataille de Waterloo, avec un départ officiel de la flamme olympique donné au pied de la butte du Lion.

Le Brabant wallon accueillera cette édition sur le site du Blocry à Louvain-la-Neuve ainsi qu'à la piscine et au stade communal Gaston Reiff de Braine-l'Alleud. La flamme olympique passera ce mercredi par ces différents sites, constituant un "torch run" de 18 km avant la cérémonie d'ouverture prévue au Special Olympic Village de Louvain-la-Neuve, vers 19h00. Sur place, la déclaration d'ouverture sera assurée par le prince Laurent et la flamme de l'Espoir qui brûlera jusqu'à la fin des jeux sera allumée par l'athlète SOB Micheline Van Hees et par le sprinter Jonathan Sacoor. L'événement durera quatre jours, jusqu'au samedi 28 mai. Répartis sur trois sites, plus de 2.700 athlètes y prendront part. Les SOB comprennent des compétitions dans seize disciplines. Pour la première fois, un sport de démonstration sera également au programme: 20 athlètes s'initieront au hockey jeudi, lors de la première journée de compétition. En plus des compétitions régulières, les organisateurs ont programmé des compétitions unifiées dans quatre disciplines: l'athlétisme, le badminton, le netball et le football. Pour celles-ci, les athlètes SOB et les partenaires unifiés sans handicap mental formeront un duo ou une équipe. Les jeux nationaux Spécial Olympic Belgium constituent le plus grand événement sportif de Belgique pour les athlètes ayant un handicap mental. Cette édition en Brabant wallon est la première édition complète depuis le Covid. (Belga)