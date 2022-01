La Flandre a dépensé 194 millions d'euros pour soutenir la culture, selon la N-VA

(Belga) La Flandre a dépensé jusqu'à présent 194 millions d'euros pour soutenir le secteur culturel face à la pandémie de Covid-19, ressort-il de chiffres collectés par la députée flamande Cathy Coudyser (N-VA) auprès des ministres compétents.

Le gouvernement flamand a pris une série de mesures pour soutenir ce secteur touché de plein fouet par la crise. La députée a compilé les chiffres relatifs à l'agence flamande à l'innovation et l'entreprise (VLAIO), les montants de la prime corona qui ont bénéficié au secteur, une prime de compensation, le mécanisme flamand de protection, l'aide spécifique du département de la Culture, etc. "A travers différents mécanismes, la Flandre a soutenu le secteur culturel au sens large à l'aide de 194 millions d'euros. Ces chiffres montrent que le gouvernement a mis des moyens conséquents à disposition pour pourvoir aux divers besoins dans le secteur et lui permettre de traverser la crise", a dit la députée. (Belga)