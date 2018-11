La Flandre dégage 1 milliard d'euros pour des politiques nouvelles à l'horizon 2024

(Belga) Le ministre flamand du Budget, Bart Tommelein, a présenté vendredi devant le gouvernement flamand un plan budgétaire pluriannuel jusqu'à 2024. Le budget flamand reste à l'équilibre et permet même de dégager des marges à hauteur de 995 millions d'euros à cet horizon.

Après avoir économisé structurellement 2 milliards d'euros durant les premières années de la législature, le gouvernement Bourgeois a assaini les finances publiques en Flandre et le budget est à nouveau à l'équilibre structurel depuis 2017. De nouveaux investissements sont à nouveau possibles. Les coûts de l'Oosterweel, chantier de mobilité visant à désengorger la ville d'Anvers, resteront hors budget, l'investissement étant financé par une taxe de passage. Le montant représente 135 millions d'euros en 2019. Avec un montant disponible d'1,5 milliard d'euros, et compte tenu de la contribution de la Flandre au Tax shift fédéral et de la volonté de garantir un bas de laine aux futurs gouvernements, la prochaine équipe pourra donc compter sur une manne d'1 milliard d'euros pour de nouvelles politiques, a conclu M. Tommelein.