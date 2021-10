La Flandre libère 5 millions pour l'innovation dans le secteur des médias

(Belga) Le gouvernement flamand a décidé de libérer 5 millions d'euros pour soutenir des projets d'innovation dans le secteur des médias.

L'appel à projets, qui vise notamment à lutter contre la désinformation, a été officiellement lancé ce mercredi par les ministres de l'Innovation Hilde Crevits et des Médias Benjamin Dalle. Par cet appel, le gouvernement régional entend notamment encourager le développement de nouvelles technologies et d'outils numériques pour améliorer la qualité de la production médiatique. Il souhaite également que le contenu des médias soit plus facilement accessible, ce qui passe par l'amélioration de la captation des données et une utilisation plus efficace des algorithmes. (Belga)