La Flandre pourrait avoir un nouveau gouvernement ce soir. Quatre mois après les élections, les négociateurs sont rassemblés pour une réunion au finish ce dimanche.

Un accord permettrait de voir plus clair pour la formation du gouvernement fédéral. "Oui, un accord du gouvernement flamand est la dernière étape avant un accord du gouvernement fédéral", a confirmé notre journaliste Justine Sow.

"Il y a deux semaines, les informateurs royaux, Didier Reynders (MR) et Johan Vande Lanotte (sp.a), avaient dit qu'ils n'entreraient pas dans une phase de formation d'un gouvernement fédéral tant que les gouvernements des Régions et des Communautés n'avaient pas été conclu. C'est donc désormais chose presque faite avec ce gouvernement flamand. Pour rappel, le formateur Jan Jambon est chargé de reconduire la coalition flamande actuelle, à savoir la Suédoise (N-VA, Open Vld et CD&V), un accord qui pourrait donc intervenir ce soir".