La fonction publique fédérale s'éloigne encore du quota de 3% de travailleurs handicapés

(Belga) Le taux d'emploi des personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale s'élevait à 1,37%, alors qu'il était de 1,44% en 2016. Le quota fixé à 3% n'est atteint que par cinq organisations fédérales, ressort-il mardi du rapport annuel de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale (CARPH).

Le recul du taux d'emploi de personnes handicapées s'explique principalement par la diminution globale du nombre de fonctionnaires fédéraux, selon la Commission. Les cinq seuls bons élèves qui atteignent la barre des 3% sont l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes, le SPF Emploi, la Banque carrefour de la sécurité sociale, le ministère de la Défense et la Régie des Bâtiments. Pour améliorer cette situation, la Commission formules plusieurs recommandations à l'attention du gouvernement: inciter les organisations à intégrer la dimension du handicap dans tous les aspects organisationnels et les processus des ressources humaines, poursuivre l'optimalisation des canaux de recrutement, évaluer le contrôle des consultations des réserves de recrutement par l'Inspection des finances, veiller à ce que chaque organisation réalise des actions de sensibilisation, créer un fonds spécial pour financer les aménagements des postes de travail et permettre le maintien à l'emploi des personnes après une incapacité de travail.