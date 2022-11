La fondation Léon Fredericq distribue 1,8 million d'euros pour la recherche médicale

(Belga) La fondation Léon Fredericq, fondation hospitalo-universitaire créée par le CHU de Liège, l'ULiège, le Fonds Léon Fredericq ASBL et le Centre Anticancéreux, a procédé ce mercredi soir à la proclamation officielle des lauréats 2022-2023 de ses bourses et prix en faveur de la recherche médicale, des projets innovants et de la lutte contre le cancer à Liège. A cette occasion, 180 subsides ont été attribués à des chercheurs impliqués dans toutes les composantes de la médecine à la suite d'un appel à projets qui a été lancé en avril dernier.

Au total, la fondation Léon Fredericq et les fondations qui lui sont associées ont distribué à ces chercheurs et médecins une aide d'un montant de plus de 1,8 million d'euros sous la forme de subsides, bourses d'équipement, bourses de voyage, bourses de fonctionnement, bourses de recherche clinique et prix spécifiques, notamment grâce aux legs et aux dons privés. Elle mettra ainsi à la disposition des jeunes chercheurs et médecins, en 2023: 11 bourses de voyage, 9 subsides de recherche clinique, 35 subsides de fonctionnement, 29 prix spécifiques, 81 crédits forfaitaires, 11 bourses de fondations associées et un important subside d'équipement destiné à soutenir le CNRF (Centre Neurologique et de Réadaptation fonctionnelle du CHU de Liège). La fondation a également remis une somme de 50.000 euros en faveur d'un projet innovant "Babydetect" consistant à dépister à la naissance plus de 120 maladies génétiques graves et traitables de l'enfant, avant que les premiers symptômes n'apparaissent, afin de les traiter avant que la maladie n'agisse. Enfin, la fondation a remis deux crédits d'impulsion de 50.000 euros, baptisés "Julia Russe": le premier en faveur d'un projet portant sur le cancer du pancréas et l'autre sur le glioblastome, grâce à un legs reçu cette année. (Belga)