La Fondation Roi Baudouin soutient des projets de lutte contre le stress des soignants

(Belga) La Fondation Roi Baudouin soutient 24 projets visant à lutter contre le stress chronique du personnel soignant dans les structures de soins résidentiels, annonce-t-elle mardi. Via son Fonds pour des soins solidaires, elle leur alloue un total de 512.544 euros issus des dons reçus dans le cadre de la crise du Covid-19.

La fondation remarque que le personnel de l'aide et des soins est particulièrement éprouvé physiquement et psychologiquement après deux ans de crise sanitaire. Elle cite notamment des symptômes de mal-être comme l'anxiété, la fatigue ou la perte de sens au travail, qui peuvent entraîner de l'absentéisme et même des changements de carrière. Pour faire face à cet état de stress chronique de la profession confirmé par une enquête de l'Institut de santé publique Sciensano, la Fondation Roi Baudouin a décidé d'orienter le dernier appel de son Fonds pour des soins solidaires vers le soutien au personnel soignant. Les projets sélectionnés prévoient entre autres des ateliers bien-être, du coaching, des groupes de parole ou de réflexion sur la qualité de vie au travail organisés à Namur, Liège, Chatelet, Etterbeek ou encore Anvers. Treize des 24 projets soutenus sont situés en Wallonie et à Bruxelles, et 11 en Flandre. "Sur le terrain, on sent un épuisement général, physique et spirituel", confirme Isabelle Hennequin, directrice des ressources humaines des Cliniques Universitaires Saint-Luc UCL et présidente du jury de sélection des projets. "Une perte de sens s'est installée chez des soignants qui ont choisi leur métier par vocation. Les projets sélectionnés sont très à propos, car ils répondent à de vrais besoins, individuels bien sûr, mais aussi collectifs. En permettant aux soignants d'échanger, de partager, de réfléchir ensemble, on favorise la cohésion sociale et on active la résilience, source de renouvellement et de créativité." (Belga)