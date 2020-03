La FWB débloque les premiers millions de son fonds d'urgence

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a activé jeudi son fonds d'urgence de 50 millions d'euros annoncé la semaine dernière et destiné à apporter une aide directe aux différents secteurs (culturels, accueil de la petite enfance, hôpitaux universitaires, etc.) affectés par le confinement.

Cinq premiers millions d'euros ont ainsi été débloqués jeudi pour assurer les premières aides d'urgence, notamment au profit des crèches et accueillantes d'enfants. "Nous voulons rassurer les secteurs sur la volonté résolue et la capacité effective du gouvernement à les aider à faire face aux conséquences du confinement", a commenté le ministre du Budget de la FWB, Frédéric Daerden (PS). Par ailleurs, l'exécutif fédératif a également décidé d'assouplir une série d'obligations en lien avec l'octroi de ses subventions afin d'assurer le financement et la trésorerie de différents opérateurs. Il est notamment prévu la possibilité d'accélérer la liquidation des subventions prévues en 2020. De plus, un opérateur qui se trouve dans l'impossibilité aujourd'hui de respecter les conditions d'octroi de sa subvention en raison des conséquences du confinement pourra la conserver moyennant le respect de certaines conditions. Il en ira de même pour le paiement anticipé des subventions. Dans un souci d'efficacité, une plateforme informatique dédiée sera mise en ligne pour centraliser l'ensemble des informations et autres procédures utiles aux opérateurs subsidiés par la FWB. (Belga)