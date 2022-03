La FWB mobilise 185.000 euros pour la formation continue des journalistes

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a adopté jeudi différentes conventions d'un montant de 185.000 euros afin de soutenir la formation des journalistes tout au long de leur carrière.

Ces conventions de trois ans, nouées avec l'Association des journalistes professionnels, mais aussi avec Lapresse.be et We Media, permettront de proposer aux journalistes un large panel de formations tout au long de l'année afin d'améliorer leur pratique et de s'adapter aux évolutions du métier, et notamment aux outils numériques. Depuis sa création en 2013, l'AJPro a déjà proposé 356 formations qui ont bénéficié à 1.400 participants et participantes, essentiellement des journalistes professionnels, et ce à des prix accessibles grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles. « Fournir des outils aux jeunes qui se lancent dans le métier, former les journalistes aux techniques du podcast, au datajournalisme ou au journalisme constructif, voici quelques axes proposés par ces formations. Le travail des journalistes est essentiel en démocratie, et particulièrement dans des contextes troublés tels qu'actuellement, où leur rôle est parfois remis en question par certains", a commenté la ministre des Médias Bénédicte Linard (Ecolo), citée dans un communiqué. (Belga)