La gare de Charleroi-Sud, première gare intégralement "non fumeurs" de Wallonie

(Belga) Fumer est désormais interdit sur les quais de la gare de Charleroi-Sud. Le ministre fédéral de la Mobilité Georges Gilkinet a lancé lundi la campagne de sensibilisation qui accompagne cette interdiction de fumer appliquée aux quais. La loi interdisant généralisant cette interdiction à l'ensemble des quais des gares belges entrera en vigueur en janvier 2023,

Le ministre fédéral de la Mobilité a précisé que cette interdiction s'inscrivait dans le cadre de l'amélioration du service de la SNCB et visait le tabagisme passif subit par les voyageurs qui attendent leur train. Cette interdiction de fumer dans la gare de Charleroi-Sud va se traduire par l'accrochage de toute une signalétique et le décrochage de cendriers dont le premier a été symboliquement dévissé par Georges Gilkinet lundi. La campagne de sensibilisation va permettre à la SNCB de tester un certain nombre de "concepts pratiques" avant l'entrée en vigueur de la loi. Un de ses responsables a précisé les axes en préparation. Outre l'accrochage de la signalétique, l'enlevage des cendriers, l'entreprise va aussi se préparer à la pose de cendriers à l'entrée des zones où il sera interdit de fumer. La campagne de sensibilisation est menée par la SNCB et la Ville de Charleroi en collaboration avec Génération sans tabac, une initiative derrière laquelle on trouve la Fondation contre le cancer. Avant la gare de Charleroi-Sud, celle de Malines était déjà entièrement "non fumeurs". L'interdiction de fumer y avait déjà été signifiée dans le cadre d'un projet pilote. (Belga)