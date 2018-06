La gouvernement bruxellois donne son feu vert à l'engagement de contrôleurs taxis

(Belga) Le gouvernement bruxellois a donné jeudi son feu vert au recrutement pour 198 emplois, dont 53 nouveaux dans les différentes directions générales du Service Public de la Région Bruxelloise. Ces emplois concernent tous les niveaux de qualification. Parmi ceux-ci, la secrétaire d'Etat en charge de la Fonction Publique Fadila Laanan, a proposé, en collaboration avec le ministre de la Mobilité Pascal Smet, d'en attribuer 50 supplémentaires à Bruxelles Mobilité. Il s'agira notammeht de 15 contrôleurs et 15 stewards pour le secteur de transport rémunéré de personnes (e.a. les taxis).

Les deux représentants du gouvernement bruxellois entendent ainsi soutenir le renforcement du contrôle dans le secteur taxi et location de voiture avec chauffeur, sans attendre la mise en oeuvre du plan taxis. Selon Pascal Smet, le secteur est demandeur. D'après M. Smet et Mme Laanan, ce contrôle a pour but d'offrir aux usagers un service de meilleure qualité. Par ailleurs, les stewards seront chargés de gérer les emplacements taxis les plus chargés comme à la gare du midi, de fournir des renseignements et de donner une image positive des taxis bruxellois. Plus largement, six sélections pour procéder au recrutement des agents auront été lancées d'ici fin juin. Selon Fadila Laanan, ces recrutements s'inscrivent dans le contexte de plan de personnel 2018 ambitieux pour le Service public régional de Bruxelles (SPRB). (Belga)