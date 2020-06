La gratuité partielle à la Stib dépendra des moyens budgétaires à disposition

(Belga) La gratuité sur le réseau Stib pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans, prévue pour 2020 dans l'accord de gouvernement bruxellois, devrait entrer en vigueur plus tard que prévu, a laissé entendre la ministre régionale de la Mobilité Elke Van den Brandt (Groen) vendredi au parlement bruxellois.

Interrogée par le député cdH Christophe de Beukelaer, la ministre a indiqué que l'implémentation de la mesure dépendra des prochaines décisions budgétaires, prévues au mois de septembre. L'impact de la crise liée à la pandémie de coronavirus sur les finances régionales y sera analysée. "Mais mon objectif reste de mettre en oeuvre ce bon accord de gouvernement", a conclu Mme Van den Brandt, sans avancer de date précise quant à la mise en oeuvre de la mesure. (Belga)