La grève des gardiens de la prison de Louvain se poursuit

(Belga) Pas encore de fumée blanche du côté des gardiens de la prison de Louvain, la grève se poursuit. La direction a transféré les détenus dans la nouvelle aile sans consultation préalable, ce qui est vu par le syndicat ACOD (CGSP) comme une provocation. "La consultation sociale n'est plus possible au niveau local", déclare lundi le syndicaliste Hans Lemmens.

Seuls quelques membres du personnel ont pris leur poste ce lundi matin. Les gardiens protestent contre un manque de personnel. La goutte qui a fait déborder le vase, c'est l'ouverture d'une nouvelle aile dans la prison, qui va faire passer le nombre total de détenus à 400, soit une centaine de plus. Selon les gardiens, le personnel de surveillance n'est dès lors pas suffisant pour que la prison puisse fonctionner en toute sécurité. "Le cadre prévoit pour l'instant 192 gardiens à temps plein, ce qui serait suffisant si tout le monde était présent", expliquait samedi Hans Lemmens. "On ne tient absolument pas compte de l'absentéisme dû aux maladies et des différentes modalités de congé." Le ministre Geens se dit prêt à recevoir les syndicats pour un entretien. Selon son porte-parole, des consultations "fréquentes" ont eu lieu à propos de l'ouverture de la nouvelle aile à la prison de Louvain. "Nous planchons encore sur les recrutements...", indique le cabinet. Mais pour l'heure, aucune entrevue n'est programmée entre le ministre et le syndicat. (Belga)