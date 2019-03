La gymnaste Rune Hermans, membre de l'équipe aux Jeux 2016, met un terme à sa carrière

(Belga) Rune Hermans met un terme à sa carrière de gymnaste de haut niveau, a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux vendredi. Hermans, 19 ans, avait pris part aux Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro où elle s'était classée 12e du concours par équipes.

"Il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie, avec de nouvelles aventures", a écrit Hermans. "Je veux remercier tout ceux qui m'ont aidé durant ma carrière, en particulier mes amis, mes parents et mes entraîneurs, pour avoir toujours cru en moi, et aussi mes adorables coéquipières avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui sont merveilleuses." Hermans avait participé à ses premiers Mondiaux seniors en 2015 à Glasgow. Elle avait pris la 11e place du concours par équipes et la 19e du concours général individuel. Grâce à une troisième place au Test Event, l'équipe belge avait décroché son ticket pour le concours par nations des J.O., une première depuis 1948 pour notre pays. A Rio, les Belges ont terminé à la 12e place. Hermans a encore disputé les Mondiaux en 2017 à Montréal (11e du concours général) et en 2018 à Doha (11e du concours par équipes). (Belga)