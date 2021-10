La Ligue des familles appelle à une attribution automatique des bourses d'études

(Belga) La Ligue des familles a appelé jeudi à une attribution automatique des bourses d'études aux familles qui entrent dans les critères, sur la base des données fiscales dont dispose déjà la Fédération Wallonie-Bruxelles. La semaine qui s'achève est la dernière pour introduire une demande pour une telle bourse.

Selon une enquête de l'organisation, 80% des familles qui ne reçoivent pas encore de bourses d'études ne s'estiment pas suffisamment informées à ce sujet. Les procédures de demande restent par ailleurs trop complexes et les délais de traitement parfois trop longs, constate la Ligue des familles. Plus de quatre familles sur dix (43%) parmi les 2.200 interrogées estiment avoir besoin d'un soutien financier pour payer les frais de scolarité. La procédure de demande d'une bourse peut cependant s'avérer relativement complexe. Les étudiants qui introduisent une demande papier (53.950 des 133.267 dossiers introduits) doivent ainsi fournir des documents auxquels la Fédération Wallonie-Bruxelles peut d'ores et déjà avoir accès. "On demande donc aux familles de faire les messagers entre administrations", dénonce la Ligue des familles. En 2018-2019 (derniers chiffres disponibles), plus de 2.500 bourses ont d'ailleurs été refusées pour documents manquants, fustige l'organisation. Le délai de traitement est extrêmement variable: certaines familles indiquent recevoir la bourse d'études dans le mois suivant la demande, d'autres la reçoivent systématiquement chaque année 7 à 8 mois (en février-mars) après avoir introduit leur dossier, alors que cette aide doit être versée au plus tard le 1er janvier. Dans l'intervalle, les familles doivent se débrouiller pour payer les frais ou effectuer des démarches supplémentaires auprès des services sociaux pour obtenir une avance. Pour la Ligue, cette procédure "d'un autre temps" doit absolument être revue. "Les bourses d'études, ça devrait être automatique", estime Maxime Michiels, chargé d'études à la Ligue des familles. "Cela leur éviterait des démarches inutiles, accélérerait le versement des sommes et enfin permettrait à des familles qui ne demandent pas ces bourses aujourd'hui, notamment en raison d'un manque d'information, d'en bénéficier." Tous les partis représentés au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ont soutenu en juin dernier une résolution visant à rendre l'automatisation effective à la rentrée 2022, conclut, en guise de rappel, la Ligue des familles. (Belga)