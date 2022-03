La Loterie Nationale offre 1,9 million d'euros pour l'aide urgente aux réfugiés ukrainiens

(Belga) En collaboration avec la Loterie Nationale, le secrétaire d'État Sammy Mahdi, en charge de cette dernière, a annoncé jeudi qu'un montant de 1,9 million d'euros avait été libéré pour faire face aux besoins urgents générés par la guerre en Ukraine.

Ce montant a pour but de soutenir les organisations belges qui ont uni leurs forces au sein du consortium 12-12 dans leur travail d'aide d'urgence auprès des réfugiés venus d'Ukraine. Il peut s'agir de "soins urgents, de nourriture, d'hygiène, d'enseignement, d'encadrement psychosocial et de protection", d'après le communiqué du secrétaire d'État. "La solidarité de notre société envers les Ukrainiens est particulièrement grande. Avec la Loterie Nationale, nous voulons nous unir à cette solidarité et donner un sérieux coup de pouce aux organisations qui viennent en aide aux Ukrainiens", selon M. Mahdi. "La population belge fait preuve d'une générosité et d'une solidarité incroyables dans cette crise. De la même manière, la Loterie Nationale veut apporter son aide là où elle est nécessaire. (...) C'est ce qu'elle fait depuis sa création. Chaque jour, quelque 550.000 euros sont déjà affectés à des projets et des initiatives qui entendent faire la différence pour un grand nombre de personnes dans la société", conclut le CEO de la Loterie Nationale, Jannie Haek. L'année dernière, la Loterie Nationale a libéré un montant identique de 1,9 million d'euros dans le cadre de la crise du coronavirus. (Belga)