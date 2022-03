La lutte contre les discriminations et le harcèlement inscrite dans le décret Paysage

(Belga) Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) va inscrire la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les violences sexuelles dans le décret Paysage, annonce vendredi la ministre francophone de l'Enseignement supérieur, Valérie Glatigny (MR).

Les établissements d'enseignement supérieur devront ainsi obligatoirement informer adéquatement sur les dispositifs, services d'aides et législations prévus en faveur de la lutte contre les discriminations, les violences et le harcèlement, ainsi que sur les organismes qui peuvent aider les victimes, notamment via un point de contact identifié au sein de l'établissement. Ils devront également sensibiliser les membres du personnel et la communauté étudiante en assurant des actions spécifiques et veiller à l'organisation de formations. Enfin, une étude - dotée d'un budget de 150.000 euros - sera lancée afin de disposer d'un état des lieux des situations de violences et de harcèlement dans l'enseignement supérieur et l'enseignement de promotion sociale en Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle devra permettre d'évaluer les dispositifs déjà en place pour lutter contre le phénomène et d'analyser si et quelles dispositions supplémentaires pourraient être adoptées. "Le sexisme, le harcèlement et les violences sexuelles n'ont pas leur place ni dans l'enseignement supérieur, ni ailleurs dans la société. Ils doivent être combattus avec force afin que chacune et chacun puissent se sentir en sécurité sur nos campus. La décision prise aujourd'hui réaffirme cet engagement du gouvernement", a conclu la ministre.