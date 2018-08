La maison Zinnema retenue pour gérer l'espace artistique à la station Bourse

(Belga) Zinnema, la maison ouverte aux talents à Bruxelles, assurera la gestion de l'espace artistique de la station prémétro Bourse, dont la rénovation s'achève. Durant trois ans, Zinnema donnera aux artistes bruxellois l'occasion de s'exprimer au sein d'un espace public.

La rénovation de la station suit son cours et devrait être terminée fin de cette année. Un parking pour vélos souterrain de 850 places est notamment prévu ainsi qu'un espace artistique de 500 mètres carrés. Le jury a porté son choix sur Zinnema pour exercer la tutelle sur cet espace. La maison aux talents prendra en main ce foyer culturel pendant trois ans. Neuf artistes à tour de rôle prendront possession de la zone. Zinnema accompagnera ces artistes dans leurs choix. Un subside annuel régional de 25.000 euros est octroyé à l'organisation pour mener à bien sa mission. "On ne veut pas encore donner les noms de ces artistes qui prendront l'espace en main. Mais il est clair que le programme sera varié, avec des sculpteurs, des artistes jouant sur les mots ou d'autres ayant des talents numériques", a expliqué Jan Wallyn, directeur de Zinnema. Le foyer de la Bourse doit être un lieu de rencontre où les gens entrent en contact spontanément avec le monde artistique, parfois perçu comme trop élitiste, selon le responsable. La sélection de Zinnema a été officialisée mercredi en présence du ministre bruxellois de la Mobilité et des Travaux publics, Pascal Smet. (Belga)