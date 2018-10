La ministre De Block étudie des incapacités standardisées pour huit pathologies

(Belga) Des durées standardisées d'incapacité de travail pour huit pathologies sont à l'étude à la demande de la ministre de la Santé Maggie De Block, rapporte jeudi le magazine spécialisé Medi-Sphere. Les travaux n'en sont cependant qu'à la phase préparatoire et une éventuelle mise en oeuvre n'est pas attendue avant la prochaine législature, précise le Professeur Philippe Mairiaux, président du collège en charge de l'étude.

L'objectif de la ministre s'inscrit dans une démarche de "maîtrise des coûts de l'incapacité primaire et de l'invalidité", cadre le professeur de l'université de Liège. Pour lui, il s'agit aussi d'aider les généralistes, notamment les jeunes praticiens, en leur fournissant des repères. Des standards permettraient également d'identifier les "médecins à certificats qui font du tort à la profession". Une commission du Collège national de médecine d'assurance sociale en matière d'incapacité de travail a commencé ses travaux par la sélection de huit pathologies "fréquentes et à l'origine d'absences plus ou moins longues": lombalgies (bas du dos), problèmes au niveau de la coiffe des rotateurs (épaule), canal carpien (poignet), prothèse de genou, cancer du sein, infarctus, dépression légère et burn-out. D'ici la fin de l'année, une enquête va être lancée auprès des médecins en fonction de leur spécialité pour affiner les fourchettes envisagées sur base de ce qui existe à l'étranger et les facteurs pouvant justifier un écart. Si des conclusions intermédiaires peuvent être attendues pour la fin de la législature, la mise en oeuvre débordera largement sur la suivante, concède le professeur. Il assure que les recommandations n'ont pas, dans l'esprit du Collège, vocation à sanctionner. Tout en reconnaissant qu'il ne peut présager de ce qu'en fera le politique. Par ailleurs, le Service d'évaluation et de contrôle médicaux (SECM) de l'Inami va entamer, d'ici la fin de l'année également, une opération de contrôle des arrêts maladie pris en charge par les mutualités, soit la plus faible partie d'entre eux, rapporte Medi-Sphere. (Belga)