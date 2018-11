La ministre De Bue rencontrera demain/mercredi des représentants de l'AJP

(Belga) La ministre wallonne des Pouvoirs locaux Valérie De Bue, qui exerce la tutelle sur Nethys, rencontrera demain/mercredi des représentants de l'AJP. En début de semaine, l'association des journalistes professionnelles lui a demandé, dans un courrier, de geler le plan de restructuration en cours aux Editions de l'Avenir.

L'AJP reproche notamment à Nethys, propriétaire des Editions de l'Avenir, sa passivité depuis le rachat du journal il y a 4 ans ainsi que sa gestion calamiteuse. Lors des auditions organisées en commission conjointe du parlement wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles le 8 novembre dernier, l'association professionnelle avait notamment plaidé pour la création d'une SCOP, une société à gestion coopérative et participative des salariés du journal et de ses lecteurs, dans laquelle pourraient être associés un ou plusieurs opérateur(s) industriel(s) privés et/ou des partenaires publics. Pour l'AJP, cette reprise pourrait s'effectuer après un portage de la Région, limité dans le temps. "La SCOP n'a pas de statut spécifique en droit belge, mais cette solution n'a rien d'utopique. Elle a déjà été utilisée en France pour des médias, dont Nice Matin (avant l'arrivée de Nethys) ou encore Libération", avait alors assuré l'association. "Ce n'est pas un doux rêve d'autogestion. La SCOP, c'est la transposition dans le monde des affaires d'un modèle économique dont les buts ne sont pas d'abord la rémunération du capital investi, mais bien la réalisation d'objectifs démocratiques de services et prestations", avait-elle ajouté. Le sort des Editions de l'Avenir sera à nouveau débattu demain/mercredi au Parlement de Wallonie où doit être examinée, en séance plénière, une motion d'Ecolo appelant le gouvernement régional à "utiliser les leviers dont il dispose" pour sortir l'Avenir de Nethys et "écrire un autre scénario" que celui de la restructuration.