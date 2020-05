La ministre de l'Économie assiste à la réouverture des commerces

(Belga) La ministre de l'Économie, Nathalie Muylle, assistait lundi en Flandre occidentale à la réouverture dans de bonnes conditions des commerces, dans le cadre de la sortie progressive du confinement. "Je vois ce matin que les mesures préventives sont bien appliquées", a-t-elle commenté.

A l'invitation de l'organisation patronale Voka, elle a visité le magasin Winsol (équipements de maison) à Izegem et deux boutiques de vêtements à Roulers où elle réside. Dans ces trois enseignes, de nombreuses mesures avaient été prises pour la réouverture. "Les magasins sont tout à fait prêts. Deux mois après la fermeture, cette réouverture permet à des milliers de commerçants et d'employés de reprendre le travail. C'est une étape importante dans la relance de l'économie", a déclaré la ministre. Elle a souligné l'importance du commerce non alimentaire. Le secteur a enregistré une perte de chiffre d'affaires de 80% le mois passé. Avant la réouverture de lundi, neuf entreprises sur dix étaient prêtes à reprendre une activité avec les mesures de sécurité nécessaires. "Les commerçants et leurs collaborateurs ont tout fait pour pouvoir travailler de manière sûre et rendre le shopping à nouveau possible. En outre, de nombreuses villes et communes ont apprêté les rues commerçantes afin de garantir là aussi un maximum de sécurité", a-t-elle conclu. (Belga)