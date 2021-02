La ministre de l'enseignement supérieur comprend les fêtards de Liège et Bruxelles, mais...

Les bulles sont-elles en train de craquer ? "J’espère bien que non", a réagit Valérie Glatigny ce matin sur Bel RTL.

"On comprend évidemment la frustration, l’impatience, la volonté d’avoir d’avantage d’interactions, de contact. Ça fait partie de la nature humaine et encore plus quand on est jeune", explique-t-elle. "Mais je rappelle la situation actuelle : nous sommes à un plateau donc la balle peut tomber d’un côté ou de l’autre du filet. Nous ne sommes pas encore dans une logique où nous pouvons envisager des assouplissements et donc malheureusement oui, il faut encore s’en tenir aux règles parce que ça a un impact sur la santé des personnes les plus vulnérables. (...) Je pense que chacun doit avoir conscience du fait que son action individuelle a un impact sur le collectif."