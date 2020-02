La ministre de l'Enseignement supérieur de la FWB découvre l'Eurometropolitan e-Campus

(Belga) En visite à l'Eurometropolitan e-Campus à Tournai, la ministre de l'Enseignement supérieur de la FWB, Valérie Glatigny, a découvert vendredi matin cette structure dédiée aux domaines du numérique, en présence du président du parlement de la FWB et du Conseil de développement de Wallonie picarde, Rudy Demotte. Elle a pu y observer les diverses actions menées en la matière.

C'est à l'invitation de M. Demotte que Mme Glatigny a découvert cet e-Campus. Créé en 2011, l'Eurometropolitan e-Campus de Tournai est une structure collective d'enseignement supérieur et de formation continue (SCES) dédiée aux domaines du numérique. L'objectif de la ministre était d'observer, sur le terrain, les actions qui y sont menées. L'Eurometropolitan e-Campus a servi de référence pour la mise en œuvre de ces structures qui sont au nombre de quatre en Wallonie. Il s'agit de l'Eurometropolitan e-Campus à Tournai, l'Université ouverte à Charleroi, Jobs@skills à Liège et Formanam à Namur. La plateforme entend favoriser l'accueil et le développement de l'enseignement supérieur universitaire et non universitaire, en formation initiale ou en formation continue, en collaboration avec ses partenaires académiques (toutes les universités francophones, les Hautes école du Hainaut, le FOREM, l'IFAPME et la Promotion Sociale). Pour accomplir ces missions, l'Eurometropolitan e-Campus poursuit trois objectifs fondamentaux que sont une offre de formation de proximité, l'ambition d'être un acteur important du numérique sur le territoire de l'Eurometropole Lille-Kortrijk-Tournai et d'aider à l'accompagnement des entreprises et des administrations publiques dans la transition numérique. Ce dernier objectif vise à développer des compétences numériques pour les étudiants, les demandeurs d'emploi, les employés et les cadres ainsi que dans l'élaboration de nouveaux processus de travail aux moyens d'outils numériques. L'accès aux infrastructures et équipements de l'E-Campus est gratuit pour tout opérateur public d'enseignement et de formation partenaire ou conventionné.