La ministre de la Défense en visite sur le site de Bastogne Barracks

(Belga) La ministre de la Défense, Ludivine Dedonder, a visité pour la première fois mardi matin le site historique de Bastogne Barracks, où l'armée américaine avait établi ses quartiers lors du siège de la ville en 1944.

Accompagnée notamment du bourgmestre de Bastogne Benoit Lutgen, Mme Dedonder a pu découvrir les ateliers de restauration et le hall d'exposition de chars et véhicules militaires. Elle a également eu l'occasion de faire un tour en char. "Nous sommes ici dans un lieu de tourisme, donc important pour le développement économique de la région, mais aussi de transmission et de mémoire", a souligné la ministre. "Il est essentiel de maintenir des sites comme celui-ci, notamment pour les jeunes et pour renforcer la citoyenneté." Mme Dedonder a ensuite pris la direction du Camp Roi Albert, à Marche-en Famenne, où elle sera accueillie dans l'après-midi par le commandant de la composante Terre, le général-major Pierre Gérard. Elle suivra un briefing, effectuera une visite des installations et assistera enfin à différentes démonstrations. (Belga)