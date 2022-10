La ministre Lahbib a inauguré la première ambassade belge neutre en énergie, à Rabat

(Belga) La ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib a officiellement inauguré jeudi en début de soirée la nouvelle ambassade belge à Rabat, au Maroc. Ce nouveau bâtiment neutre en énergie est le premier du genre pour une ambassade belge.

"Cette inauguration illustre l'objet de ma visite au Maroc: consolider davantage nos relations", a indiqué la ministre avant d'officialiser l'inauguration en coupant le traditionnel ruban. "La nouvelle ambassade est un fleuron de l'engagement belge pour la transition énergétique puisqu'il s'agit de la toute première ambassade belge neutre en énergie", a poursuivi la ministre. "Le bâtiment produit lui-même toute l'énergie nécessaire, sur la base d'un système photovoltaïque, et peut donc fonctionner totalement hors réseau", a ajouté Mme Lahbib. Pour la consutruction - dont la première pierre avait été posée en 2018, lors de la mission économique princière - des matériaux locaux à faible empreinte carbone ont été privilégiés. La consommation d'énergie liée à la construction des appareils a également été prise en compte. "Cette ambassade est l'affirmation de nos connaissances et capacités technologiques et architecturales. Cela s'inscrit aussi dans une logique de restructuration après la fermeture des consulats de Tanger et Casablanca. Notre personnel est désormais rassemblé ici à Rabat", a encore précisé la cheffe de la dipmomatie belge. L'ambassade accueille également un large éventail d'œuvres d'artistes belges et marocains. Outre la présence d'œuvres de Marc Rossignol, Sidi Larbi Cherkaoui, Sahar Saadaoui, Mohamed Arejdal et Charif Benhelima, on retiendra également le "Charbagh labyrinthe diplomatique" de Eric Van Hove et la photographie "Place Houwaert" de Randa Maroufi soulignant les croisements culturels, les échanges économiques et les droits de la femme. (Belga)