La mission royale dans la péninsule arabique reviendra un peu plus tard que prévu

(Belga) Le couple royal qui emmène une mission belge dans la péninsule arabique rentrera dimanche plutôt que samedi. Un incident survenu à un membre de l'équipage de l'avion qui transporte la délégation a imposé le report du départ des Emirats Arabes Unis, a-t-on appris samedi.

Philippe et Mathilde se sont envolés mercredi à destination d'Oman et des Emirats arabes unis. Le Roi ouvre samedi la journée belge de l'Exposition universelle de Dubaï. Le couple royal visitera le pavillon belge - l'"Arche verte", dédiée à la mobilité intelligente, aux villes connectées et à l'innovation - avant de se rendre au pavillon des Emirats et dans l'après-midi à celui du Japon. La ministre des Affaires étrangères, Sophie Wilmès, et le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne, participent également à cette journée belge. (Belga)