La Monnaie royale de Belgique émet une pièce commémorative pour les 50 ans de Mai 68

(Belga) La Monnaie royale de Belgique (MRB) émet une pièce commémorative de 2 euros à l'occasion des "50 ans de Mai 68". L'institution monétaire entend ainsi rendre hommage à la révolte estudiantine qui a éclaté il y a 50 ans à Paris et dont l'onde de choc s'est fait ressentir jusqu'en Belgique. La monnaie sera présentée officiellement demain/jeudi, précise la MRB dans un communiqué.

La pièce montre sur l'avers deux élèves avec un drapeau et un pamphlet à la main devant un auditorium. La marque d'atelier d'Utrecht, la ville où la pièce commémorative est frappée, et la marque de la Commissaire des Monnaies figurent également sur cette face, ainsi que le code pays "BE" et le millésime 2018 ainsi qu'une référence à mai 1968. Au revers se trouve une représentation schématique des États membres de la zone euro avec les 12 étoiles et l'inscription 2 euros. La pièce commémorative a une circulation maximale de 257.500 pièces, précise l'insitution monétaire. La pièce commémorative est uniquement disponible sur le site piecescommemoratives.be au prix de 10 euros et sera livrée à domicile à partir de début juin. (Belga)