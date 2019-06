La N-VA a perdu 3 fois plus d'électeurs dans les communes pauvres au profit du Vlaams Belang

La N-VA a surtout perdu des électeurs dans les communes où le revenu moyen est bas, selon une analyse du quotidien De Standaard publié mardi. L'inverse est constaté pour le Vlaams Belang. La N-VA a perdu 7,1% lors des élections pour le Parlement flamand fin mai, mais les pertes d'électeurs sont réparties de manière inégale selon les communes. Dans 20% des communes flamandes les plus riches, l'alliance nationaliste recule de 3%. Dans les 20% des communes les plus défavorisées, la chute est par contre de 10%. La tendance est inverse pour le Vlaams Belang: au plus bas étaient les revenus, au plus fort ont été les gains de la formation d'extrême droite nationaliste. Là où la N-VA a perdu en moyenne 6,6% dans les communes les plus pauvres, le Vlaams Belang a grimpé de 6,4%.