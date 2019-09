La N-VA, le CD&V et l'Open Vld ont trouvé un accord: le nouveau gouvernement flamand va pouvoir être formé

Au bout d'une nouvelle nuit de négociations, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld se sont accordés sur le projet du futur gouvernement flamand que ces partis vont désormais pouvoir mettre en place, 4 mois après les élections. Un record de lenteur, pour la formation d'un gouvernement régional. L'ancien ministre de l'intérieur, N-VA, Jan Jambon va diriger ce gouvernement. La répartition des autres portefeuilles ministériels, elle, n'est pas encore terminée, entre les trois partis.

En principe, on devrait avoir 5 ministres N-VA, deux centristes du CD&V et Deux libéraux de l'Open Vld.

"Vous avez devant vous un homme fatigué mais heureux", a déclaré le nouveau ministre-président régional, Jan Jambon (N-VA), peu avant 08h00. "Nous y sommes arrivés: nous avons un accord", a affirmé Jan Jambon. "Et c'est un accord volumineux", a-t-il ajouté, justifiant ainsi la durée des négociations. Le texte sera détaillé au cours d'une conférence de presse prévue ce lundi à midi.

On en connait quelques mesures, symboliques. La Flandre va par exemple, supprimer le droit de vote obligatoire sur son territoire, pour les élections communales et provinciales. Les demandeurs d'emploi devraient prester des heures de bénévolat, pour la collectivité. Des sanctions prévues pour les étrangers résidents en Flandre qui ne maitrisent pas suffisamment le néerlandais. Des réformes importantes annoncées également, sur l'enseignement, l'accent mis à nouveau sur le développement des pistes cyclables.

Jan Jambon devrait prêter serment mercredi.