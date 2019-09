La N-VA, le CD&V et l'Open Vld ont trouvé un accord: le nouveau gouvernement flamand va pouvoir être formé

Au bout d'une nouvelle nuit de négociations, la N-VA, le CD&V et l'Open Vld se sont accordés sur le projet du futur gouvernement flamand que ces partis vont désormais pouvoir mettre en place. Les dernières négociations ont surtout porté sur le budget.

"Vous avez devant vous un homme fatigué mais heureux", a déclaré le nouveau ministre-président régional, Jan Jambon (N-VA), peu avant 08h00. "Nous y sommes arrivés: nous avons un accord", a affirmé Jan Jambon. "Et c'est un accord volumineux", a-t-il ajouté, justifiant ainsi la durée des négociations. Le texte sera détaillé au cours d'une conférence de presse prévue ce lundi à midi.

Cette coalition va devoir mener de nouvelles politiques, mais avec un déficit, un trou dans la caisse, de plus d'un demi-milliard d'euros. Et ça, au Nord du pays, c'est un fait assez rare. Souvent, ces dernières années en effet, la Flandre était plutôt le bon élève budgétaire de la Belgique. L'exercice était presque toujours rendu en équilibre, à la différence des autres entités du pays. Cette fois, les discussions entre les trois partis ont porté sur la date de retour à l'équilibre, budgétaire.

L'accord obtenu entre les négociateurs, les partis vont demander le feu vert de leurs militants demain, pour pouvoir participer au pouvoir. Jan Jambon, Ministre-Président flamand, pourrait alors prêter serment mercredi. Pour ce qui sera de toute façon, le gouvernement flamand le plus lent à former de l'histoire. En Belgique, jamais on aura mis autant de temps pour constituer un gouvernement régional.