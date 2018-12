La N-VA menaçante? "Avec nous au gouvernement, la Belgique n'approuvera pas le Pacte sur les migrations"

La commission des Relations extérieures de la Chambre a approuvé la résolution sur le Pacte de la migration par une majorité de rechange sans la N-VA. Avant que le vote n'ait lieu, l'intervention de la N-VA était attendue en commission des relations extérieures du parlement fédéral. En effet, cette vaste concertation avait lieu afin de trouver le "consensus le plus large possible" autour d'une résolution exprimant le soutien du parlement fédéral au Pacte de la migration des Nations-Unies, contesté par les nationalistes flamands. Ceux qui s'attendaient à un possible retournement de situation seront déçus. Vers 15h20, la N-VA, a répété une ènième fois qu'elle ne signerait pas ce pacte, mettant en danger la majorité gouvernementale.

"Le chef de groupe N-VA, Peter De Roover, a pris la parole pour exposer la position de son parti sur la question", rapporte notre journaliste Loïc Parmentier, envoyé sur place pour RTL INFO. "Avec la N-VA dans le gouvernement, la Belgique ne va pas approuver le pacte et nous allons voter contre", a en effet affirmé Peter De Roover.

Pour rappel, un Pacte sur les migrations a été adopté en juillet à New York par l'ONU. Il est non contraignant et réaffirme la souveraineté des États dans la conduite des politiques migratoires. Mais ce pacte fait l'objet de critiques dans plusieurs pays dont les gouvernements défendent une ligne dure en matière de politique d'asile et d'accueil des migrants. Ces pays disent notamment craindre que le pacte pour une migration "sûre, régulière et ordonnée" ne consacre un "droit à la migration". Le gouvernement belge affirme adhérer à ce pacte, mais la N-VA le refuse, menaçant donc la majorité gouvernementale belge... Pour sortir de l'impasse, le Premier ministre Charles Michel a demandé l'avis du parlement fédéral sur la question. Cet avis, dont le vote a lieu en deux temps (ce mercredi et ce jeudi ndlr), constituera la position officielle de la Belgique dans ce dossier. Charles Michel se rendra donc ensuite à Marrakech pour exprimer son soutien au fameux pacte, mais à quel prix? La N-VA quittera-t-elle le gouvernement? Y restera-t-elle? Lisez notre article à propos des différents scénarios possibles pour y voir plus clair.

Plus d'informations dans quelques instants.