La N-VA nomme les responsables de son départ: ce n'est pas Charles Michel, ce sont les deux autres partis flamands

Interrogé par le journaliste politique Martin Buxant sur Bel RTL, l'ex-vice-premier ministre N-VA du gouvernement, l'ex-ministre de l'Intérieur Jan Jambon, a déclaré que Charles Michel avait "tout fait" pour sauver son gouvernement mais que les deux autres partis flamands de la majorité, le CD&V et l'Open VLD n'ont pas voulu. Jan Jambon a indiqué que la N-VA avait proposé non pas de refuser le Pacte des Migrations mais de s'abstenir de le signer à New York. En effet, chaque pays a le choix entre trois options par rapport au Pacte: oui, non, abstention. "Nous avons évolué du "NON" au Pacte à l'abstention au Pacte. Et nous demandions aux autres partis de s'abstenir (NDLR: donc, d'aller du "OUI" au Pacte à l'abstention au Pacte). Le Premier ministre a vraiment tout fait, tout fait, tout, pour garder le gouvernement mais ce sont les autres partis qui n'ont pas voulu sauver ce gouvernement. C'est regrettable, c'est tout à fait regrettable", a-t-il affirmé.

Martin Buxant a demandé à la N-VA si elle, comme les autres partis d'ailleurs, était déjà entrée dans des jeux électoraux en vue du scrutin fédéral de mai prochain. "Il y a des choses trop sérieuses pour faire des jeux", a répondu Jan Jambon. L'ancien ministre a assuré que son parti aurait une "attitude constructive" par rapport aux futurs dossiers du gouvernement. Le budget 2019, qui prévoit notamment des baisses d'impôt, a déjà été négocié en commission par la N-VA. Elle devrait donc l'accepter.