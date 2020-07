La N-VA s'inquiète du nombre d'hospitalisations à Bruxelles

(Belga) La section bruxelloise de la N-VA s'inquiète des chiffres relatifs aux hospitalisations, aux capacités de test et à une "possible" sous-estimation des contaminations dans la Région-capitale.

Affirmant ne pas vouloir entrer dans une compétition pour désigner la ville, province ou Région la meilleure de la classe, le député bruxellois de la formation nationaliste Gilles Verstraeten dit s'inquiéter pour sa ville, constatant qu'il y a un sérieux écart entre la proportion de cas testés positifs dans la région de Bruxelles-Capitale et la proportion d'hospitalisations de patients présentant des symptômes graves. Pour lui, plus nombreux sont les tests, plus grandes sont les chances de découvrir des cas positifs et de protéger la population contre la propagation du virus. Selon lui, le nombre d'hospitalisations à Bruxelles au cours des deux dernières semaines serait de 45, alors qu'en province d'Anvers, durement touchée, il y en a eu 48. "Bruxelles a représenté 10% du nombre de cas testés positifs en Belgique au cours des deux dernières semaines. Cela correspond à la part de Bruxelles dans la population belge, mais Bruxelles représente 17% du nombre total d'admissions à l'hôpital et donc de cas graves en Belgique pour la même période", a-t-il fait observer. D'après l'élu N-VA, soit les habitants de la capitale ont un système immunitaire moins bon que les autres Belges et sont donc plus susceptibles de présenter des symptômes graves, soit il y a un problème dans la capacité de dépistage à Bruxelles ou dans la mesure dans laquelle les habitants de Bruxelles sont testés, ce qui me semble plus probable. Interrogé à ce propos, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) a rappelé qu'en raison de la concentration d'hôpitaux universitaires en Région-capitale, les hôpitaux bruxellois accueillaient toujours des patients résidant en dehors de la capitale sans que l'on dispose de chiffres sur ceux qui sont atteints du Covid-19. (Belga)