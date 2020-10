La N-VA tape sur le gouvernement De Croo: "Si vous voulez réchauffer un cadavre, cela donne une odeur puante"

Ce vendredi matin, le chef de groupe de la N-VA a fait une déclaration marquante lors des débats au sujet de l'accord de gouvernement avant le vote de confiance des députés fédéraux. Il n'a pas mâché ses mots pour exprimer l'opposition de son parti.

Le nouveau Premier ministre fédéral Alexander De Croo a présenté hier l'accord de gouvernement. Aujourd’hui, les députés fédéraux en débattent. Chaque parti prend la parole tour à tour et interpelle si nécessaire la nouvelle majorité fédérale. Ces débats se déroulent exceptionnellement au parlement européen pour respecter la distance physique.

Ce matin, il y a déjà eu une déclaration marquante émanant de la N-VA, principal parti d’opposition. Peter De Roover le chef de groupe de ce parti à la Chambre, est monté à la tribune en expliquant que les députés nationalistes flamands n’accorderaient pas leur confiance au gouvernement De Croo et que, de manière générale, jusqu’en 2024 la N-VA va combattre ce gouvernement.

La N-VA parle aujourd’hui d’un "budget flou"

"Il parle aujourd’hui d’un budget flou. Il s’interroge sur cette pension minimum de 1.500 euros. Est-ce que c’est du brut ou du net ? Cela vous donne un peu l’ambiance générale ce matin qui règne dans l’hémicycle. On est bien loin en tout cas des déclarations des partis de la majorité qui se sont déjà exprimés. Ecolo, Groen, le PS qui défendent l’accord de gouvernement. Le doux son de cette mélodie Vivaldi. La N-VA tape dur et ironise sur ce gouvernement De Croo", commente notre journaliste Loïc Parmentier sur place pour le RTLINFO 13H.

"Reconnaissez que le modèle belge ne fonctionne plus"

Voici un extrait du discours acerbe de Peter De Roover: "Permettez-moi d’abord de souhaiter bonne chance à ce gouvernement. Il était temps. Nous sommes d’accord sur ce point-là. Je ne sais pas si nous allons trouver beaucoup d’accords sur d’autres points. Je n’ai pas senti hier une réelle volonté de votre part et je peux le comprendre. Celui qui a le courage de lire cet accord de gouvernement devrait partager ce manque d’enthousiasme. Des annonces ronflantes, du marketing. Reconnaissez que le modèle belge ne fonctionne plus, n’essayez pas une fois encore, si vous voulez réchauffer un cadavre cela donne une odeur puante. Vous le gouvernement le plus ambitieux sur l’environnement mais cela ne me semble pas être une bonne option".