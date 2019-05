La N-VA va-t-elle maintenir le cordon sanitaire à l'égard du Vlaams Belang? Jan Jambon s'exprime

L'extrême-droite est la grande gagnante du scrutin en Flandre selon les résultats à un tiers du dépouillement. Le Vlaams Belang a connu une progression spectaculaire après sa débâcle de 2014 et a recueilli près de 18% des suffrages. Triomphante il y a 5 ans, la N-VA perd environ 6% des voix, passe en dessous des 30% mais demeure largement dominante, avoisinant les 27%.

"Je pense que dans la population en Flandre, il y a un désaccord avec ce qui se passe dans notre société avec notamment la crise migratoire et les attaques terroristes. Ça a influencé l’opinion en Flandre", indique Jan Jambon au micro de nos journalistes Chantal Monet et Guillaume Wils. Avant d'ajouter: "Tous les gens mécontents évoluent vers une partie extrémiste. Ça se voit partout en Europe".

A deux, les formations de droite et d'extrême-droite nationalistes recueillent 45% des voix. Quelle sera l'attitude du parti de Bart De Wever? Maintiendra-t-il le cordon sanitaire à l'égard du Vlaams Belang? Ou va-t-il le rompre comme l'extrême-droite le réclame depuis longtemps? Pour le moment, la réserve est de mise.

"Il est trop tôt pour prendre position maintenant. On va voir comment les choses vont bouger dans les semaines à venir. On est jamais en faveur du cordon sanitaire comme système politique. C’est toujours très difficile d’avoir un entretien avec le Vlaams Belang, de par leurs prises de position et de par les personnes qui le représentent", souligne l'ex-ministre de l'Intérieur.

