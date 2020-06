La nage en Meuse devrait bientôt être autorisée à Namur

(Belga) La nage en Meuse encadrée devrait bientôt être autorisée à Namur, a indiqué mardi l'échevin des Sports, Baudouin Sohier. La Ville attend sous peu l'aval du Service Public de Wallonie (SPW).

La proposition vise à permettre aux nageurs sportifs et aux nombreux triathlètes namurois de s'entraîner dans les meilleures conditions. Beaucoup nagent déjà en Meuse mais sans surveillance, avec le risque d'être verbalisés. Les autorités communales ont donc souhaité leur apporter leur soutien en interpellant le SPW, seul à pouvoir donner les autorisations. Les endroits les mieux adaptés ont été sélectionnés en collaboration avec des organismes locaux. La portion située entre la caserne du Génie et l'île Vas-t'y-Frotte est notamment concernée. Un controle global de qualité de l'eau a été effectué et s'est avéré positif. Un club de kayak et canoë, une unité de scouts et l'ASBL Terra Nova Rescue Dog se sont aussi proposés pour encadrer en toute sécurité les nageurs. Cela a été déterminant dans l'avancement du projet. "Nous avons été freinés par le Covid-19 mais nous faisons le nécessaire pour recevoir l'autorisation finale du SPW rapidement", a précisé l'échevin compétent. Comme c'est le cas à Huy, l'association de partenaires se chargera ensuite de gérer l'intégralité du dispositif, en collaboration avec les autorités compétentes et services de secours. C'est aussi elle qui devra définir les modalités d'inscription, les horaires et prévoir les assurances adéquates. En outre, un bateau et des personnes qualifiées devront veiller à la sécurité. Les partenaires devront également contrôler de manière stricte le débit et la qualité de l'eau. Les zones dédiées à la nage sportive ne devront pas être assimilées à des zones de baignade récréatives, a déjà prévenu la Ville. A ce titre, l'installation d'un bassin et d'une zone aqualudique en Meuse est toujours envisagée et le dossier avance également. Parallèlement, Namur et plusieurs autres communes planchent sur la construction d'une grande piscine couplée à un centre aquatique. La nouvelle infrastructure devrait permettre de répondre à la forte demande et notamment pallier la disparition prochaine de la piscine de Salzinnes, trop délabrée. (Belga)