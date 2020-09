La négociation sur le budget pourrait encore prendre plusieurs jours, selon Georges-Louis Bouchez

Le président du MR a répondu aux questions de Loïc Parmentier à son arrivée au Palais d'Egmont, où PS, sp.a, Mr, Open Vld, Ecolo, Groen et CD&V négocient l'accord du futur gouvernement "Vivaldi". Interrogé sur la lenteur du processus, Georges-Louis Bouchez a estimé que "c'est un accord de gouvernement pour 4 ans et donc s'il faut prendre trois ou quatre jours de plus, ça ne doit pas être un problème".

Le co-formateur Paul Magnette, président du PS, s'est lui montré moins pessimiste quant au timing. "On a encore toute la journée, et s'il le faut la nuit de demain. On va y arriver, j'en suis convaincu", a-t-il annoncé. Quant au négociateur Ecolo Georges Gilkinet, il se montrait encore plus optimiste : "Je pense qu'on va pouvoir aboutir ce matin. C'est un marathon. Un marathon il est réussi quand on a passé la ligne d'arrivée et je pense que ce sera dans le journée."

Tous les négociateurs s'accordent pour dire qu'"il n'y a pas un blocage particulier" à ce stade des négociations, comme l'a expliqué Georges-Louis Bouchez.

Si c'est effectivement la confection du budget qui ralentit les choses, pour le président du MR, c'est "logique". "Le budget en politique c'est quasi tout. Quand vous faites un budget vous faites une déclaration de politique générale et donc c'est logique qu'avec les marges budgétaires qui seront disponibles, on pourra faire plus ou moins de politique, et plus ou moins les partis seront satisfaits. Tout le monde a envie de voir ses politiques réalisées. Mais si vous additionnez la facture de tout le monde, ça serait intenable."

Autre point annoncé comme susceptible d'apporter la discorde, le partage des portefeuilles de ministres. Selon le président du MR, la négociation n'en est pas encore à ce stade : "Le nom du premier ministre n'a pas encore été évoqué".