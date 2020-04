La Norvège a la presse la plus libre, la Corée du Nord bonne dernière du classement RSF

(Belga) La Norvège reste, pour la quatrième année consécutive, en tête du Classement mondial de la liberté de la presse élaboré par Reporters sans frontières (RSF) et publié mardi. A l'opposé, la Corée du Nord (180e) ravit la dernière place au Turkménistan. L'Erythrée reste bonne dernière du continent africain, classée au 178e rang.

Dans le top mondial se retrouvent la Norvège, première depuis quatre ans, suivie de la Finlande, le Danemark, la Suède et les Pays-Bas. En queue de peloton se situent la Corée du Nord (180e), le Turkménistan (179e) et l'Erythrée (178e). La Malaisie (101e) et les Maldives (79e) sont les pays qui progressent le plus, grimpant respectivement de 22 et 19 places. Le Soudan gagne lui 16 places, pour pointer à la 159e position, en raison de la chute de l'ancien président Omar el-Béchir. Haïti subit lui une des plus fortes baisses, avec une chute de 21 places. Il se situe désormais en 83e position alors que des "journalistes se retrouvent pris pour cible lors des violentes manifestations qui secouent le pays depuis deux ans". Les Comores (-19, 75e) et le Bénin (-17, 113e) perdent également beaucoup de plumes. RSF publie chaque année depuis 2002 un Classement mondial de la liberté de la presse, analysant la situation de 180 pays et territoires. L'ONG examine le pluralisme, l'indépendance des médias, la pratique de l'autocensure, le cadre légal... pour chaque pays étudié. Les scores sont calculés à partir d'un questionnaire proposé en vingt langues à des experts du monde entier, doublé d'une analyse qualitative, précise Reporters sans frontières. (Belga)