La note Lachaert "nous convient d’avantage" que celle de De Wever et Magnette: des refédéralisations possibles

Le président du cdH Maxime Prévot était l’invité de 7h50 de Bel RTL ce matin. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Si le cdH n’a pas été invité à la discussion de dimanche soir entre Open Vld, MR, PS, sp.a, Ecolo, Groen et CD&V pour la formation d’un gouvernement Vivaldi, il a tout de même été appelé dans la journée. Maxime Prévot a donc pris connaissance de la note d’Egbert Lachaert : "C’est une note qui reflète une politique assez centriste puisqu’il fait la synthèse entre les partis de gauche et de droite qui sont en train de discuter", estime-t-il. Mais pour le cdH, il manque dans cette note "un refinancement fort et puissant de la justice et de la police. La revalorisation des pensions et des basses allocations". Quant à la pension à 1500€ minimum, il est seulement "indiqué qu’il faut tendre vers celle-ci". De plus, "je souhaite aussi une ambition beaucoup plus forte sur le plan climatique".

Mieux pour les francophones que la note De Wever - Magnette

Cependant, cette note s’avère plus intéressante pour les Bruxellois et les francophones en général que celle proposée par Bart De Wever et Paul Magnette. En effet, dans cette note-ci, "la réforme d’Etat se ferait avec ordre et méthode différents, de manière beaucoup plus posée. Elle évoque la possibilité de faire des transferts de compétences dans les deux sens, donc pas seulement vers les Régions mais aussi vers le niveau fédéral s’il devait être estimé que c’est là que la politique publique serait exercée de manière la plus efficace. Et donc oui, c’est quelque chose qui nous convient d’avantage" que la note De Wever – Magnette.

Peu probable que le cdH soit invité à participer à ce gouvernement

Si le CD&V entre dans la coalition Vivaldi, la présence du cdH n’est pas utile numériquement. Les francophones ayant une majorité avec le PS, le MR et Ecolo. Quant à la participation ou non du cdH au cas où le CD&V refuserait encore et toujours de lâcher la N-VA, le président du cdH n’y croit pas vraiment. Car selon lui, ce ne serait pas dans l’intérêt de l’Open Vld d’y aller sans le CD&V et donc sans majorité flamande, d’autant que cela le mettrait dans une position inconfortable au gouvernement flamand où Vld, CD&V et N-VA sont associés.

Une attitude constructive

Une situation qui ne braque cependant pas Maxime Prévot, qui se veut constructif : "Nous sommes disponibles pour mettre de l’huile dans les rouages. Si une solution est esquissée qui permet enfin à ce pays d’avoir un gouvernement qui peut agir vite et fort pour la relance économique et sociale, tant mieux. Nous l’applaudirons même si nous ne sommes pas dedans parce que nous ne sommes pas en train de lécher le sol pour penser à notre nombril. Nous voulons que la Belgique soit d’abord servie en premier. Et si pour pouvoir permettre l’éclosion de ce gouvernement, on a besoin (…) du cdH, nous restons évidemment disponibles" pour intégrer ce gouvernement.